İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Ara transfer döneminin son gününde anlaşmayı tamamlayan Liverpool, Ozan Kabak'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Liverpool'un ödeyeceği zorunlu satın olma opsiyonunun 28 milyon Euro civarında olduğu iddia ediliyor. Liverpool sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sorun yaşarken, teknik direktör Jürgen Klopp bazı maçlarda stoper bölgesinde orta saha oyuncuları Henderson ve Fabinho'yu görevlendirmiş ama olumlu sonuç alamamıştı.