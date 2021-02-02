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    • Spor
    • 02.02.2021 Gazete
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    'de forma giyen mili futbolcu 'ı kiraladı

    ’in son şampiyonu , ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz ’ı kadrosuna kattı. Ara transfer döneminin son gününde anlaşmayı tamamlayan Liverpool, ak’ı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

    Ozan Kabak Liverpool'da

    'in son şampiyonu , ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz 'ı kadrosuna kattı. Ara transfer döneminin son gününde anlaşmayı tamamlayan Liverpool, ak'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

    Liverpool'un ödeyeceği zorunlu satın olma opsiyonunun 28 milyon Euro civarında olduğu iddia ediliyor. Liverpool sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı sorun yaşarken, teknik direktör Jürgen Klopp bazı maçlarda stoper bölgesinde orta saha oyuncuları ve 'yu görevlendirmiş ama olumlu sonuç alamamıştı.

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    Haberler Spor Liverpool Schalke'de forma giyen mili futbolcu Ozan Kabak'ı kiraladı