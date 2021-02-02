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    • 02.02.2021 16:15
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    İstemediği isimler transfer edilince teknik direktörü Andre Villas-Boas istifa etti

    Fransa'nın köklü ekiplerinden 'da tecrübeli teknik adam Andre Villas-Boas, istemediği isimlerin takıma transferi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

    Şok karar! İstemediği isim transfer edilince...

    'da teknik direktör Andre Villas-Boas, Olivier Ntcham'ın kendisinden habersiz olarak transfer edilmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

    Portekizli çalıştırıcı, "Yönetim, benim onayım olmadan Olivier Ntcham'ı transfer etti ve bu sebeple Marsilya yönetimine istifamı sundum. Onlardan sadece istifamı kabul etmelerini bekliyorum, başka bir isteğim yok." ifadelerini kullandı.

    Kendisine herhangi bir cevap gelmediğinin altını çizen Andre Villas-Boas, Marsilya'dan ayrılmak istediğine vurgu yaparak, "Sadece Marsilya'dan ayrılmak istiyorum. Yönetimden başka bir talebim yok, para falan da istemiyorum. Yönetim şu ana dek istifa talebime bir cevap vermedi." dedi.

    Fransa Ligue 1'de 4 maçtır kazanamayan Marsilya, 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

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    Haberler Spor İstemediği isimler transfer edilince Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas istifa etti