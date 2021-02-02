



MESUT ÖZİL İLK KEZ SAHADA

Mesut Özil, mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil oldu.



GUSTAVO SAKATLANDI

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Gustavo sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli takımda şok etkisi yarattı.