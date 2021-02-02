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    • 02.02.2021 18:16
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    deplasmanda galip! (Hatayspor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU - ÖZET)

    'in 22. haftasını lider tamamlayan , 23. haftada Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler 2-1 kazandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil 77. dakikada oyuna dahil oldu.

    Fenerbahçe deplasmanda galip!

    Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, asrı-lacivertliler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp Galatasaray derbisi öncesi kritik virajı kayıpsız atlattı.

    Ligin flaş ekibi karşısında Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 26. dakikada Mame Thiam ve 88. dakikada Billong (k.k.) kaydetti. Hatay'ın tek sayısı ise 90'da Boupendza'dan geldi.

    Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3 .galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

    Kritik galibiyetin ardından puanını 48'e yükselten lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. 7'nci sıradaki Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

    ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!
    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Hatayspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Genç file bekçisi özellikle ikinci yarıda gelişen Hatay ataklarına geçit vermeyerek kazanılan 3 puanda başrol oynadı.



        MESUT ÖZİL İLK KEZ SAHADA
        Mesut Özil, mücadelenin 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

        GUSTAVO SAKATLANDI
        Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Gustavo sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli takımda şok etkisi yarattı.



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        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.

        25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

        26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1

        28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



            İKİNCİ YARI

            48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

            53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi.

            58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı.

            64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

            75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.

            76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.

            78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

            88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2

            89. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

            Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

            Stat: Antakya Atatürk

            Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

            Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), Diouf

            Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)

            Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

            Sarı kartlar: Dk. 38 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Ribeiro, Dk. 60 Pablo Santos, Dk. 88 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Cisse, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

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