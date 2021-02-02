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    • 02.02.2021 14:56
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    maçı saat kaçta ne zaman? ?

    Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yeni transferleriyle göz dolduran Fenerbahçe sahaya 3 puan parolasıyla çıkıyor. Futbol severler de maçı saat kaçta ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Hatayspor FB maçı hangi kanalda?

    Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Hatayspor FB maçı hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. Sarı lacivertli taraftarlar Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 23. hafta mücadelesini merakla bekliyor. Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

    HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele 2 Şubat Salı günü saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!

    Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

    Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

    - Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu dönüyor

    Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak.

    Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.

    - Fenerbahçe'de 5 eksik

    Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.

    Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

    - Mesut Özil'in kadroda yer alması bekleniyor

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

    Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda Hatay deplasmanına götürülmesi planlanıyor.

        - 4 oyuncu sınırda

        Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarın forma giyemeyecek.

        Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.
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        Haberler Spor Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Hatayspor FB maçı hangi kanalda?