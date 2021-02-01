



YEREL GAZETELERDEN 'ZİRVE' YORUMU

Yerel gazeteler, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip zirve ile puan farkını 9'a indiren Trabzonspor için, "Zirveye uçuyoruz' yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, "Dikkat dikkat. Beşiktaş zaferinin baş mimarı kaptanınız Uğurcan konuşuyor. Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz", Günebakış gazetesi, "Kusursuz Fırtına", "Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ı kendi evinde devirip zirveye yelken açtı", Taka gazetesi, "Kartal avcısı", "Süper Kupa'yı müzesine götüren fırtına, ligde Beşiktaş'ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı", Karadeniz gazetesi, "Adımız fırtına, işimiz zafer", "Kartal değil ejderha olsan ne yazar", "Çarşamba günü Başakşehir'i yenip Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, 9 maçtır kaybetmeyen lider Beşiktaş'ı da devirdi, yeni bir destan yazdı", Kuzey Ekspres gazetesi, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz", "Öyle güçlü bir Fırtına ki, İstanbul'u 4 günde 2'nci kez darmadağın etti" ifadelerini kullandı.

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