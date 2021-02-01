Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti.
Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 31 Ocak'taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü ve haftayı 5'inci sırada bitirdi.
AVCI SONRASI EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIM TRABZONSPOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı'nın göreve başladığı 9'uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı.