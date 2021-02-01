Fırtına zirveyi vurdu! Trabzonspor Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan indirdi

Ligde 22. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti... 17. dakikada Djaniny'nin şık pasıyla kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Baker golü bulamadı. 23'te Beşiktaş'ın yıldızı Larin'in kale dibindeki vuruşunda Uğurcan mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi.
MONTERO KENDİ KALESİNE!
29'da N'Sakala'nın ortasında Aboubakar kafayla takımını öne geçirdi. 44'te Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top önce Vida sonra da Montero'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
VİTOR HUGO'DAN ALTIN DOKUNUŞ
63'te Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-2. 67'de Ekuban yüzde 100'lük golü kaçırdı.
UĞURCAN ÇAKIR ADETA UZADI!
70'te Rosier sert vurdu Uğurcan uzanarak topu kornere çeldi... 88'de Aboubakar altıpasın içinden kafayı vurdu Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi... Trabzonspor Kara Kartal'ı İstanbul'da avladı.
Fırtına'da Brezilyalı yıldız oyuncular Flavio ve Vitor Hugo başarılı performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar.
İNANILMAZ BİR MUTLULUK
Trabzonsporlu Vitor Hugo, "İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Takımda kenardakiler dahil herkes elinden geleni yapıyor. Çok mutluyuz" dedi.
GÜNDE 3 KRİTİK GALİBİYET
Trabzonspor 8 günde önce Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Sonrasında Süper Kupa finalinde Başakşehir'i devirdi... Ardırdan da Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı yenerek liderlikten etti.
ABDULLAH AVCI'YI KİMSE PARAYLA TARTAMAZ!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbiden sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı ödeme sıkıntısına dikkat çekti. Avcı, "Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe saygım var. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
MONTERO KENDİ KALESİNE!
29'da N'Sakala'nın ortasında Aboubakar kafayla takımını öne geçirdi. 44'te Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top önce Vida sonra da Montero'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
VİTOR HUGO'DAN ALTIN DOKUNUŞ
63'te Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-2. 67'de Ekuban yüzde 100'lük golü kaçırdı.
UĞURCAN ÇAKIR ADETA UZADI!
70'te Rosier sert vurdu Uğurcan uzanarak topu kornere çeldi... 88'de Aboubakar altıpasın içinden kafayı vurdu Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi... Trabzonspor Kara Kartal'ı İstanbul'da avladı.
Fırtına'da Brezilyalı yıldız oyuncular Flavio ve Vitor Hugo başarılı performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar.
İNANILMAZ BİR MUTLULUK
Trabzonsporlu Vitor Hugo, "İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Takımda kenardakiler dahil herkes elinden geleni yapıyor. Çok mutluyuz" dedi.
GÜNDE 3 KRİTİK GALİBİYET
Trabzonspor 8 günde önce Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Sonrasında Süper Kupa finalinde Başakşehir'i devirdi... Ardırdan da Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı yenerek liderlikten etti.
ABDULLAH AVCI'YI KİMSE PARAYLA TARTAMAZ!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbiden sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı ödeme sıkıntısına dikkat çekti. Avcı, "Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe saygım var. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.