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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    Fırtına zirveyi vurdu! Trabzonspor Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan indirdi

    Beşiktaş, 29’da ’ın golüyle öne geçti... Trabzonspor ise 44’te Montero (kk.) ile devreye umutlu girdi... Fırtına, 63'te Kartal'ı V.Hugo ile üzdü... Trabzon 4 günde hem hem de ligde güldü.

    Fırtına zirveyi vurdu
    Ligde 22. haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti... 17. dakikada 'nin şık pasıyla kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Baker golü bulamadı. 23'te Beşiktaş'ın yıldızı 'in kale dibindeki vuruşunda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi.

    MONTERO KENDİ KALESİNE!
    29'da N'Sakala'nın ortasında kafayla takımını öne geçirdi. 44'te Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top önce Vida sonra da Montero'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

    VİTOR HUGO'DAN ALTIN DOKUNUŞ
    63'te Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi: 1-2. 67'de Ekuban yüzde 100'lük golü kaçırdı.

    UĞURCAN ÇAKIR ADETA UZADI!
    70'te sert vurdu Uğurcan uzanarak topu kornere çeldi... 88'de Aboubakar altıpasın içinden kafayı vurdu Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi... Trabzonspor Kara Kartal'ı 'da avladı.



    Fırtına'da Brezilyalı yıldız oyuncular ve başarılı performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

    İNANILMAZ BİR MUTLULUK
    Trabzonsporlu Vitor Hugo, "İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Takımda kenardakiler dahil herkes elinden geleni yapıyor. Çok mutluyuz" dedi.

    GÜNDE 3 KRİTİK GALİBİYET
    Trabzonspor     8 günde önce 'ni mağlup etti. Sonrasında finalinde 'i devirdi... Ardırdan da 'ta Beşiktaş'ı yenerek liderlikten etti.



    'YI KİMSE PARAYLA TARTAMAZ!
    Trabzonspor Teknik Direktörü ullah Avcı, derbiden sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı ödeme sıkıntısına dikkat çekti. Avcı, "Abdullah Avcı'yı kimse parayla tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş'ın tarihine, içindeki insanlara, kulübe saygım var. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
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