Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Dolmabahçe'de oynanan derbi maça performansıyla damga vurdu... Beşiktaş ataklarında kalesinde devleşen Uğurcan, tam 8 kurtarışa imza atarak takımını İstanbul deplasmanında sırtladı.
SEZONUN EN İYİ PERFORMANSI
Beşiktaş deplasmanında bu sezonun en çok kurtarış yaptığı maçı oynayan başarılı file bekçisi, performansıyla taraftarları da mest etti. Uğurcan için, "Dolmabahçe Panteri" yakıştırması yapıldı.
BEŞİKTAŞ MAÇLARINI SEVİYOR
Dünkü derbide takımını kurtarışlarıyla sırtlayan Uğurcan şu ana kadar oynadığı 6 Beşiktaş maçında toplamda 28 kurtarışa imza attı. En başarılı performansını Beşiktaş'a karşı sergiledi.
ABDÜLKADİR PARMAK SAKATLANDI
Hafta içi TFF Süper Kupa'da Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkadir Parmak, Beşiktaş maçına 11'de başladı. Ancak Abdülkadir ilk dakika içinde sakatlandı ve yerini gözyaşlarıyla Baker'e bıraktı.
Trabzonspor "Bu duruşu unutmayın. Kasketliler kazanacak" paylaşımı yaptı.