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    • 31.01.2021 16:06
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    • 31.01.2021 16:06
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    Denizlispor-Göztepe | CANLI ANLATIM İZLE

    üper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde zor günler geçiren ve son sırada bulunan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Konuk Göztepe de ile ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Denizlispor-Göztepe | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

    Ligde zor günler geçiren ve son sırada bulunan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkıyor. Konuk Göztepe de ile ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

    İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER

    DENİZLİSPOR: , , , , , , Recep, Murawski, , Mesanovic, Rodallega

    GÖZTEPE: , , , , , Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

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