Denizlispor-Göztepe | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligde zor günler geçiren ve son sırada bulunan ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile ilk maçına çıkıyor. Konuk Göztepe de Ünal Karaman ile ilk galibiyetine ulaşmak istiyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Kubilay, Recep, Murawski, Sagal, Mesanovic, Rodallega

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Alpaslan, Obinna, Zulj, Halil, Tripic, Cherif