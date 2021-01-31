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    • 31.01.2021 13:34
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    'ta 'nın sözleşmesi uzatıldı

    Son dakika i | Bu sezon sergilediği başarılı performans ile ligde zirve yarışı veren Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

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    'ta Brezilya futbolcu 'nın sözleşmesi uzatıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

    Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, "Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

    Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı