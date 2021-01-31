Süper Lig'de cumartesi günü oynanması gereken ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle pazar gününe ertelenen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
Akdeniz ekibi, rakibini 14. dakikada Fatih Aksoy, 45+2. dakikada Davidson ve 60. dakikada Babacar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada yer aldı.
ALANYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar
SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Alanyaspor'un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih'in önüne geldi. Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0