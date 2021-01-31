Akdeniz ekibi, rakibini 14. dakikada Fatih Aksoy, 45+2. dakikada Davidson ve 60. dakikada Babacar'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.