Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Şentürk, küçük yaşlarda geçirdiği hastalık nedeniyle zaman ilerledikçe yaşam fonksiyonlarını yitirdi. 9 yıl önce trafik kazasından annesini kaybeden, ardından da hastalığı ilerleyip yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Şentürk, yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor.
Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını, yengesi Nuran Şentürk yapıyor. Sağlıklı olduğu dönemde fanatik Trabzonspor taraftarı olan Yusuf Şentürk, hastalığı bile bu sevdasını unutturamadı. Neredeyse hiçbir şeye tepki vermeyen Yusuf Şentürk, bordo mavililerim Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki verip, gülümsüyor.
NWAKAEME SÜPER KUPA'YI YUSUF'A GÖTÜRDÜ
Yusuf'un sadece Nwakaeme'ye tepki vermesi haberlere konu olunca Trabzonsporlu yıldız futbolcu harekete geçti. Nwakaeme, Süper Kupa'yı da yanına alarak, Yusuf Şentürk'ü evinde ziyaret etti. Yıldız futbolcu Nwakaeme ile Yusuf arasında duygusal anlar yaşandı.