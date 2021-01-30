"YUSUF ÇOK MUTLU OLDU"

Nwakaeme'nin ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten yenge Nuran Şentürk, "Nwakaeme bize ulaşıp boş bir zamanında Yusuf'u görmeye geleceğini söylemişti. Süper Kupa'yı kazanınca ziyarete geldiler. Yusuf ziyareti görünce çok sevindi ve bizlerde çok memnun kaldık. Çok güzel bir gün geçirdik. Bizimle ilgilendikleri için yönetime çok teşekkür ederiz. Yusuf'umuzu 1 günlüğüne de olsa çok mutlu ettiler, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.