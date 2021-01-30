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    • 30.01.2021 14:35
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    Trabzonspor yıldız isimler Ekuban ve Djaniny için gelen dev teklifleri reddetti!

    Son dakika haberi! ekiplerinden Trabzonspor, iki yıldızına gelen dev teklifleri reddetti. Bordo-mavililer, Ekuban ve Djaniny'e gelen teklifleri geri çevirdi. Ekuban için Torino 8 milyon euroyu gözden çıkarırken Al Hilal ise Djaniny için 7 milyon euro önerdi.



    Son olarak Yunus Mallı ve Bakasetas'ın transferlerini bitiren Trabzonspor, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alıyor.



    Kadro planlamasını teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre yapan bordo-mavili takım, Caleb Ekuban ve Djaniny için gelen transfer tekliflerini reddetti.


    AL HİLAL 7 MİLYONLUK TEKLİFLE TRABZON'UN KAPISINI ÇALDI
    A Spor'un haberine göre, hücumdaki iki önemli kozuyla yola devam etmek isteyen Trabzonspor, ara transfer tahtasının bitimine az bir süre kala gelen teklifleri geri çevirdi. Caleb Ekuban'a Torino ekibi 8 milyon euro önerirken Al Hilal ise 7 milyonluk teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çaldı.

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    Haberler Spor Trabzonspor yıldız isimler Ekuban ve Djaniny için gelen dev teklifleri reddetti!