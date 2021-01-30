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    • 30.01.2021 15:38
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    SON DAKİKA: transferi böyle duyurdu: Merhaba! Ben Bakasetas | İşte alacağı ücret

    Son dakika haberi! Kulübü, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ı bordo-mavili renklere bağladığını resmen duyurdu. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba! Ben Bakasetas" ifadelerine yer verildi. Öte yandan yıldız ismin alacağı ücretin detayları da belli oldu.

    AJANSLAR
    Trabzonspor transferi resmen duyurdu

    Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ı bordo-mavili renklere bağladığını resmen duyurdu.

    Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba! Ben Bakasetas" ifadelerine yer verildi.


    ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
    Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

    Yapılan açıklama şöyle;

    "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

    2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

    2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

    2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

        2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

        Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."




        AYTEMİZ ALANYASPOR'DAN BAKASETAS'A TEŞEKKÜR
        Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas için teşekkür mesajı yayınladı.

        Aytemiz Alanyaspor'un 2019 haziran ayından Yunanistan ekiplerinden AEK Atina'dan transfer ettiği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tasos Bakasetas, Trabzonspor'a transfer oldu.

            Bugün kesinleşen transferi sonrası Alanya'ya veda eden Bakasetas'ın ardından Alanyaspor kulübü de bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkür mesajında hem Türkçe hem Yunanca, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka" ifadeleri kullanıldı.

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