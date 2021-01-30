Bugün kesinleşen transferi sonrası Alanya'ya veda eden Bakasetas'ın ardından Alanyaspor kulübü de bir teşekkür mesajı yayınladı. Teşekkür mesajında hem Türkçe hem Yunanca, "Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği, gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka" ifadeleri kullanıldı.

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