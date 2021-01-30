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    • Spor
    • 30.01.2021 Gazete
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    Alanya’nın yıldızı Bakasetas’ın transferinde mutlu sona ulaştı

    transferde atağa kalktı. Bordo-Mavililer, 'dan Bakasetas'ın transferini mutlu sonla bitirirken aynı takımdan 'yı da imza aşamasına getirdi. Trabzonspor, Yunan 10 numara Bakasetas için ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

    Transfer fırtınası

    Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo-Mavililer, Alanyaspor'dan Bakasetas'ın transferini mutlu sonla bitirirken aynı takımdan Efecan Karaca'yı da imza aşamasına getirdi. Trabzonspor, Yunan 10 numara Bakasetas için Akdeniz ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

    Aytemiz Alanyaspor yönetimi ilk etapta Bakasetas'ın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 5 Milyon Euro'yu talep etse de daha sonra bu rakam 3 milyon Euro seviyelerine kadar çekildi.

    Efecan Karaca için de Alanyaspor yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü ve transferin bir an önce resmiyetle sonuçlanmasınının beklendiği ifade edildi. Wolfsburg'un yıldızı Yunus Mallı'yla da büyük oranda anlaşma sağlandı.

        Kulübünün oyuncunun bedelsiz çıkışına onay verdiği ifade edilirken Trabzonspor'un transferi sonuçlandırmak için yoğun mesaisi devam ediyor.

        UEFA'DAN 4 MİLYON EURO
        Trabzonspor'un, UEFA'nın hem Avrupa Kupaları'ndan men hem de gelirlerin yüzde 50'sine el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. Bordo-Mavili takımın kasasına bu itiraz sonucunda tam 4 milyon Euro girecek. Transfer döneminde gelen müjdeli haber yönetimde büyük sevinç yarattı.

        PLAZA İLE YOLLAR AYRILDI
        Trabzonspor, Ekvadorlu futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Plaza'ya tazminat ödenmeyeceği açıklandı.
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