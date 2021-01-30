Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo-Mavililer, Alanyaspor'dan Bakasetas'ın transferini mutlu sonla bitirirken aynı takımdan Efecan Karaca'yı da imza aşamasına getirdi. Trabzonspor, Yunan 10 numara Bakasetas için Akdeniz ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Aytemiz Alanyaspor yönetimi ilk etapta Bakasetas'ın sözleşmesindeki fesih bedeli olan 5 Milyon Euro'yu talep etse de daha sonra bu rakam 3 milyon Euro seviyelerine kadar çekildi.
Efecan Karaca için de Alanyaspor yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü ve transferin bir an önce resmiyetle sonuçlanmasınının beklendiği ifade edildi. Wolfsburg'un yıldızı Yunus Mallı'yla da büyük oranda anlaşma sağlandı.