Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı?

Mesut Özil Rizespor maçında oynacak mı? Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç için en merak edilen konuların birisi de dünya yıldızı Mesut Özil'in maçta oynayıp oynamayacağı oldu.

MESUT ÖZİL RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.