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    • 30.01.2021 15:23
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    • 30.01.2021 15:23
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    ne zaman maça çıkacak? maçında oynayacak mı?

    Fenerbahçe'nin yeni transferi ne zaman maça çıkacak? Fenerbahçe bu akşam Rizespor'u konuk edecek. maçında oynacak mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Hafta içi sarı lacivertli ekibe imza atan yıldız oyuncu Mesut Özil'in bu haftaki lig maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı?

    Mesut Özil Rizespor maçında oynacak mı? Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç için en merak edilen konuların birisi de dünya yıldızı Mesut Özil'in maçta oynayıp oynamayacağı oldu.

    MESUT ÖZİL RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

    Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak.

    FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    MUHTEMEL 11!

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Emir Dilaver, Chatziisaias, Melnjak, Donsah, Doğan, Boldrin, Michalak, Samudio

        40. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında geride kalan 39 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

        Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 78 kez havalandırdı, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

        Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

        İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 40, Çaykur Rizespor 16 gol attı.

        BİR MAÇ TEKRAR EDİLDİ

        Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

        Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.
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        Haberler Spor Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı?