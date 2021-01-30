Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Mesut Özil Rizespor maçında oynayacak mı?

Mesut Özil Rizespor maçında oynacak mı? Mesut Özil ne zaman maça çıkacak? Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Bu maç için en merak edilen konuların birisi de dünya yıldızı Mesut Özil'in maçta oynayıp oynamayacağı oldu.
MESUT ÖZİL RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.
Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak.
FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
MUHTEMEL 11!
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Emir Dilaver, Chatziisaias, Melnjak, Donsah, Doğan, Boldrin, Michalak, Samudio