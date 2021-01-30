Alanyaspor Sivasspor maçı iptal mi? Alanyaspor Sivasspor maçı devam edecek mi?

ALANYASPOR SİVASSPOR MAÇI İPTAL Mİ?

Süper Lig'in 22'nci haftasında bugün oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 önde götürdüğü Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 19'uncu dakikadan itibaren yarına ertelendi.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde ara ara şiddetli yağmur yağışı etkili oldu. Maçın başlama düdüğünün ardından yağış etkisini daha da artırdı. Karşılaşma öncesi saha, yağıştan etkilenmemesi için Alanya Belediyesi ekipleri tarafından naylonla kapatılmasına rağmen yağışla birlikte zemin ağırlaştı. Top kontrolü ve sürüşü futbolcular açısından oldukça zorlaştı.