Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'in 22. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Kayode, Gradel, Yatabare











YAĞIŞA İHTİMALİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Aytemiz Alanyaspor'un bugün Sivasspor ile karşılaşacağı Süper Lig mücadelesi öncesinde Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda şiddetli dolu ve yağış ihtimaline karşı önlem alındı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün meteorolojik uyarısı üzerine Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un bugün 22. haftada Demir Grup Sivasspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi dolu ve kuvvetli yağış ihtimaline karşı çimlerin zarar görmemesi ve müsabakanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önlemler alındı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre çok kuvvetli yağış beklenmesi sebebiyle, meydana gelebilecek dolu ve kuvvetli yağış gibi olumsuzluklardan çimlerin etkilenmemesi için Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından üzeri sera naylonları ile kapatıldı.