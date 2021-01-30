Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GALATASARAY'I İSTİYORUM

Yeni Malatyaspor'un dün Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı. Brundili ön libero, "Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamak herkesin hedefidir. Galatasaray'da oynamayı her futbolcu ister. Ancak şu anda da büyük bir takımda, Yeni Malatyaspor'da oynuyorum. Kontratım burada devam ediyor. Herhangi bir gelişme olursa menajerim ve kulübüm kamuoyuna açıklama yapacaktır" diye konuştu.