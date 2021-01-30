Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Rizespor maçının dışında 3 karşılaşma daha var. Program şöyle: 13.30 Kasımpaşa- Kayserispor, 16.00 Alanyaspor-Sivasspor ve Başakşehir-Hatayspor.
DEV FİNAL BU GECE
Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu Libertadores Kupası'nda en büyük bu gece belli olacak. Saat 23.00'de Palmeiras ve Santos, Maracana'da kozlarını paylaşacak.
A.GÜCÜ'NDE İKİ İMZA
MKE Ankaragücü, Angolalı Geraldo ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo 1.5 yıllık, savunma oyuncusu Alperen ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.