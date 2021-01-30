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    • Spor
    • 30.01.2021 Gazete
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    Ligde 3 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün -Rizespor maçının dışında 3 karşılaşma daha var. Program şöyle: 13.30 Kasımpaşa- Kayserispor, 16.00 Alanyaspor-Sivasspor ve Başakşehir-Hatayspor.

    Ligde 3 maç daha var

    Süper Lig'de bugün Fenerbahçe-Rizespor maçının dışında 3 karşılaşma daha var. Program şöyle: 13.30 Kasımpaşa- Kayserispor, 16.00 Alanyaspor-Sivasspor ve Başakşehir-Hatayspor.

    DEV FİNAL BU GECE
    Güney Amerika futbolunun en önemli organizasyonu Libertadores Kupası'nda en büyük bu gece belli olacak. Saat 23.00'de Palmeiras ve Santos, Maracana'da kozlarını paylaşacak.

    A.GÜCÜ'NDE İKİ İMZA
    MKE Ankaragücü, Angolalı Geraldo ve Alperen Babacan'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Geraldo 1.5 yıllık, savunma oyuncusu Alperen ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        HULK DEFTERİ KAPANMADI!
        Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Hulk'la bir türlü anlaşamayan Beşiktaş bugün noktayı koyacak. Sambacı'yla son kez görüşecek olan Siyah- Beyazlılar kesin kararını verecek. Ancak gelen bilgilere göre taraftar arasında hala önemli bir fark var. Ancak yönetim, Yalçın'ın isteği üzerine bu son görüşmeyi yapacak.

        BEŞİKTAŞ'TA KAHKAHALI ÇALIŞMA!
        Yarın         Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Dünkü idmanda çift kale maçı kazanan takımın sevinci görülmeye değerdi. Takımda moral motivasyon üst seviyede.

        KARTAL'A İKİ MÜJDE
        Harcama limitini artırmak için kadro dışı bırakılan futbolcuların sözleşmelerinden çıkmak isteyen Beşiktaş'a iki müjdeli haber geldi. Siyah-Beyazlılar, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'le sözleşmelerinin feshi için anlaştı. Douglas ise yapılan teklifi kabul etmedi.

            LJAJIC İDMANIN YILDIZI
            Göztepe maçında golle tanışan Adem Ljajic idmanların da yıldızı. Sırp futbolcu 11'e göz kırpıyor. Ljajic'in Trabzon maçında süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.

            AKHİSARSPOR TEK ATTI 3 ALDI
            TFF             1.Lig'in 19. haftasının açılış maçında Akhisarspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçta ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 87'de Kadir Keleş kaydetti. Akhisarspor, ligde iki iki yaparak çıkışını devam ettirdi.

            MOHAMED BUGÜN İSTANBUL'DA
            Galatasaray, Mostafa Mohamed'e kavuşuyor... Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda hem kulübü Zamalek, hem de kendisiyle anlaşma sağladığı Mısırlı forvet, bugün İstanbul'da olacak. Dün Zamalek'e veda eden ve 23 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne'nin yerine transfer ettiği Mostafa Mohamed, Mısır futbolunun gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.

                SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR
                2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına Galatasaray'a kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunun 4 milyon dolar olduğu açıklandı.

                CİMBOM DEPLASMAN FOBİSİNİ GERİDE BIRAKTI
                Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, daha önceki dönemlerde dış sahada yaşadığı sorunları bu sezon geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2018-2019 sezonuda 7 deplasman galibiyeti alan Sarı-Kırmızılılar, bu rakama bu sezon 21. hafta itibarıyla ulaştı. Galatasaray bu sezon G.Antep maçı öncesi Başakşehir, Erzurum, Sivas, Rize, Trabzon ve Malatya deplasmanlarından 3 puan çıkarmayı başarmıştı.

                DIAGNE'DEN 1.4 MİLYON STERLIN
                Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin West Bromwich'e yarım sezonluğuna kiralandığını resmen duyurdu. Sarı- Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich'n Diagne için 1 milyon 400 bin sterlin ödeyeceği belirtildi.

                    GALATASARAY'I İSTİYORUM
                    Yeni Malatyaspor'un dün Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı. Brundili ön libero, "Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamak herkesin hedefidir. Galatasaray'da oynamayı her futbolcu ister. Ancak şu anda da büyük bir takımda, Yeni Malatyaspor'da oynuyorum. Kontratım burada devam ediyor. Herhangi bir gelişme olursa menajerim ve kulübüm kamuoyuna açıklama yapacaktır" diye konuştu.

                    MALATYA'DA SESSİZ FİLM
                    Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük maçı golsüz sona erdi. Ev sahibi ekipte Kubilay Kanatsızkuş maçın 43. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 2. yarıda Fatih Karagümrük eksik rakibi karşısında ataklarını sıklaştırsa da savunmada hata yapmayan Malatyaspor kalesini gole kapamayı başardı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

                    BAŞAKŞEHİR'DE BURUK AYRILIK
                    Medipol Başakşehir'de Okan Buruk dönemi sona erdi. Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar, Süper Kupa'nın Trabzonspor'a kaybedilmesinin ardından ayrılık karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti. Yönetimin ilk hedefi Aykut Kocaman.

                        ÖMER FARUK STUTTGART'TA!
                        Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın Alman ekibi Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını bildirildi.

                        FENERBAHÇE RİZESPOR'U BEKLİYOR
                        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile bugün Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbolcular ardından maç saatini beklemeye başladı.

                        DENİZLİSPOR ARTIK KUTLU'YA EMANET
                        Yalçın Koşukavak'ın istifası sonrası teknik direktör arayışına başlayan Denizlispor Hakan Kutlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Hakan Kutlu. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır" ifadesi kullanıldı.

                            ALEXANDER SODERLUND ÇAYKUR RİZESPOR'DA
                            Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Alexander Toft Soderlund'u kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Norveçli futbolcu ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

                            KASIMPAŞA BREZİLYALI CARİUS İLE YOLLAR AYRILDI
                            Ara transferin hareketli takımlarından Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi. Lacivert-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

                            GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNÜYOR
                            Sakatlığını atlattıktan sonra güçlendirme çalışmaları için özel program uygulanan kaptan Gökhan Gönül'ün, salı günü Atakaş Hatayspor maçıyla kadroya dahil olacağı öğrenildi.

                                MAÇA SAĞLAM GİRELİM!
                                Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçını ilk ayrıda çözmek istiyor. Oyuncularıyla toplantı yapan deneyimle teknik adam, "Maça sağlam bir giriş yapmalıyız. Rakibi ümitlendirmeden erken gol bulup sonuca gitmeliyiz. Size ve yeteneklerinize sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı. Bulut, Süper Lig'de hafife alınacak takım olmadığını da sözlerine ekleyerek, "Her zamanki hırsımızla mücadele edersek kayıp yaşamayız" dedi.

                                KANARYA'NIN KONUĞU RİZESPOR
                                Şampiyonluğun güçlü adaylarından F.Bahçe bugün evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibinde Rumen teknik adam Marius Sumudica yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe evinde 3 puanı alarak zirvede hata yapmak istemiyor.
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