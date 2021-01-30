Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lig sonuncusu Sheffield Utd'a yenilen ve yara alan Manchester United, bu kez de Arsenal karşısında tökezledi.
Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lig sonuncusu Sheffield Utd'a yenilen ve yara alan Manchester United, bu kez de Arsenal karşısında tökezledi.
Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 41'e çıkarttı, Topçular ise 31 puana yükseldi.
Arsenal gelecek hafta deplasmanda Wolves ile karşı karşıya gelecek, Manchester United ise sahasında Southampton ile karşılaşacak.
Manchester United, Şubat 2020'den bu yana ligde çıktığı 18 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi ve kulüp rekoru kırdı.
Arsenal ilk 11'i: Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Soares, Partey, Xhaka, Pepe, Smith Rowe, Martinelli, Lacazette
Manchester United ilk 11'i: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani