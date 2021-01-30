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    • 30.01.2021 22:59
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    : 0-0 | Maç özeti

    İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Manchester United, Şubat 2020'den bu yana ligde çıktığı 18 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi ve kulüp rekoru kırmış oldu. İşte maç özeti...

    ManU'nun zirve yarışına bir darbe de Arsenal'den

    İngiltere Premier Lig'de heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Günün maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi.

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    Emirates'te oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

    İngiltere Premier Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıktan sonra lig sonuncusu Sheffield Utd'a yenilen ve yara alan Manchester United, bu kez de Arsenal karşısında tökezledi.

        Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 41'e çıkarttı, Topçular ise 31 puana yükseldi.

        Arsenal gelecek hafta deplasmanda Wolves ile karşı karşıya gelecek, Manchester United ise sahasında Southampton ile karşılaşacak.

        Manchester United, Şubat 2020'den bu yana ligde çıktığı 18 deplasman maçında da yenilgi yüzü görmedi ve kulüp rekoru kırdı.

            Arsenal ilk 11'i: Leno, Bellerin, Holding, Luiz, Soares, Partey, Xhaka, Pepe, Smith Rowe, Martinelli, Lacazette

            Manchester United ilk 11'i: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani
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            Haberler Spor Manchester united: 0-0 Arsenal | Maç özeti