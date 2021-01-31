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    • 31.01.2021 09:46
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    eski Galatasaraylı 'nun ellerinde yükseldi! 'u tek golle geçti

    Güney Amerika'nın kulüpler bazında en büyük kupası olan Libertadores Kupası finalinde, 'u uzatmalarda bulduğu golle geçti. Palmerias'ta Galatasaraylı eski futbolcu da uzatmalarda oyuna girdi.

    Copa Libertadores Melo'nun ellerinde yükseldi

    Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan Palmeiras, rakibi 'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası final maçında Arjantinli Patricio Loustau'nun hakemliğinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

    Maçın normal süresi iki takımın da eşitliğiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

    Maçın 98. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Palmeiraslı oyuncu Breno Lopes, penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maç sonucu: 1-0.

    Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu da maçın son dakikalarına oyuna dahil oldu.

    Böylece Palmeiras, tarihinde ikinci defa Libertadores Kupası'nı kaldırmış oldu. Brezilyalı ekip, ilk kez 1999 yılında kupayı kazanmıştı.

    Ayrıca Palmeiras, bu zaferle Katar'ın ev sahipliği yapacağı, ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı da elde etti.

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