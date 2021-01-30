Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından Mostafa Mohamed'i de bitiren Galatasaray durmak bilmiyor. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gündür görüştüğü DeAndre Yedlin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Yedlin'in ardından Newcastle ile de her konuda anlaşma sağlandı.
İSTANBUL YEDLİN'İ BEKLİYOR!
Galatasaray'ın bugün KAP bildirimi yapması bekleniyor. Eğer her şey yolunda giderse ABD'li sağ bek Yedlin'in bugün İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
HÜCUM GÜCÜ İLE TANINIYOR
Sarı-Kırmızılılar İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak. Yedlin hücum gücü ile de ön plana çıkan bir bek.