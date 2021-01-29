



"HEPSİNİ SİZ ÖDEYİN"

Milli futbolcuyla anlaşmayı kısa bir süre içinde yapan Siyah-Beyazlılar ardından Everton ile temasa geçti. Beşiktaş ilk görüşmede Cenk Tosun'un 6 aylık maaşı olan 1.2 milyon Euro'nun yarısının Everton tarafından karşılanmasını istedi. İngiliz kulübü ise "Hepsini siz ödeyin" yanıtını verdi.