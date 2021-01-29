Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk tercihi olan Hulk'la yaklaşık 15 gündür pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi anlaşma zeminini bir türlü bulamadı.
Brezilyalı yıldızla yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmaması üzerine rota Cenk Tosun'a döndü.
"HEPSİNİ SİZ ÖDEYİN"
Milli futbolcuyla anlaşmayı kısa bir süre içinde yapan Siyah-Beyazlılar ardından Everton ile temasa geçti. Beşiktaş ilk görüşmede Cenk Tosun'un 6 aylık maaşı olan 1.2 milyon Euro'nun yarısının Everton tarafından karşılanmasını istedi. İngiliz kulübü ise "Hepsini siz ödeyin" yanıtını verdi.
800 BİN EURO ÖDEYECEK
Taraflar son yapılan görüşmede ise el sıkışmayı başardı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş sezon sonuna kadar Cenk Tosun'a 800 bin Euro ödeyecek.