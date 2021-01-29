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    • Spor
    • 29.01.2021 Gazete
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    spor ile yeniden doğdu: Fırtına'nın dönüşü

    maçında ’i 2-1 yenerek zafere ulaşan spor’da büyük bir sevinç yaşanıyor. Sezona yönetiminde çok kötü başlayan Bordo-Mavililer ’in 8. haftasında 6 puanla 17. sıraya demir attı. Ancak ’nın göreve gelişiyle Fırtına geri döndü.

    Fırtına'nın dönüşü

    Süper Kupa maçında Başakşehir'i 2-1 yenerek zafere ulaşan Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Sezona Eddie Newton yönetiminde çok kötü başlayan Bordo-Mavililer Süper Lig'in 8. haftasında 6 puanla 17. sıraya demir attı. Ancak Abdullah Avcı'nın göreve gelişiyle Fırtına geri döndü.

    6. SIRAYA KADAR TIRMANDI
    Avcı yönetiminde ligde 6. sıraya kadar tırmanan ve zirve yarışına tekrar ortak olan Trabzon, Süper Kupa'yı da müzesine kaldırarak şampiyonluk yolundaki rakiplerine mesaj verdi.

    TARAFTARLAR DOYASIYA KUTLADI
    Geçen     sezon ligi kasıp kavuran havasını yeniden yakalayan taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı. Bordo-Mavililer, Başakşehir galibiyeti sonrası kupa zaferini doyasıya kutladı.

        TRABZON'DA BÜYÜK BİR COŞKU VAR
        Yerel basın Süper Kupa zaferine geniş yer verdi. Günebakış gazetesi, "Kupa fatihi Trabzon" derken, Karadeniz gazetesi, "Kupa avı başladı, söke söke şampiyon" ifadesini kullandı.

        EN İYİ DANSÇI EKUBAN!
        Futbolcular zaferi soyunma odasında dans ederek kutladı. Herkes sevdiği müzikle figürleri sergilerken en büyük alkışı Ekuban aldı.

        AVCI'NIN SEVİNCİ BÜYÜK OLDU
        Süper Kupa zaferi en çok Avcı'yı mutlu etti. Teknik adamlık kariyerindeki ilk kupayı kaldıran Avcı'yı ilk olarak ailesi tebrik etti.

            TAKIMA KUPA İZNİ
            Takımın zaferi 1 gün fazla yaşamasını isteyen Abdullah Avcı futbolculara 1 gün izin verdi. Beşiktaş hazırlıklarına bugün başlanacak.

            AVCI'YLA BERABER KASKET MODASI!
            Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir kupa zaferi sonrası kasket taktığı için kendisinin de kasket tercih ettiğini söyleyen Abdullah Avcı yeni bir akım başlattı. Birçok taraftar kasket takarak fotoğrafını paylaştı.
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            Haberler Spor Trabzonspor Abdullah Avcı ile yeniden doğdu: Fırtına'nın dönüşü