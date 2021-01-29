Süper Kupa maçında Başakşehir'i 2-1 yenerek zafere ulaşan Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Sezona Eddie Newton yönetiminde çok kötü başlayan Bordo-Mavililer Süper Lig'in 8. haftasında 6 puanla 17. sıraya demir attı. Ancak Abdullah Avcı'nın göreve gelişiyle Fırtına geri döndü.
6. SIRAYA KADAR TIRMANDI
Avcı yönetiminde ligde 6. sıraya kadar tırmanan ve zirve yarışına tekrar ortak olan Trabzon, Süper Kupa'yı da müzesine kaldırarak şampiyonluk yolundaki rakiplerine mesaj verdi.
TARAFTARLAR DOYASIYA KUTLADI
Geçen sezon ligi kasıp kavuran havasını yeniden yakalayan taraftarlarına da büyük sevinç yaşattı. Bordo-Mavililer, Başakşehir galibiyeti sonrası kupa zaferini doyasıya kutladı.