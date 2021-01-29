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    • 29.01.2021 18:59
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    Son dakika: 'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

    Son dakika haberi..., Ekvadorlu futbolcu 'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

    Trabzon'da ayrılık

    , Ekvadorlu futbolcu 'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

    Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun 17 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği kaydedildi.

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'da, Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi