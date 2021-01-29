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    • 29.01.2021 15:18
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    Takvim transferin sinyalini vermişti... 'ın Nijeryalı futbolcusu ile sözleşme imzaladı

    Son dakika transfer haberi geldi. ekiplerinden , 'ın Nijeryalı futbolcusu ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu. Nijeryalı oyuncu Süper Lig’de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.

    Galatasaray'ın oyuncusu Konyaspor'a imzayı attı

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ-sol kanat mevkilerinin yanı sıra pozisyonunda da oynayabilen Sekidika ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

    MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri katıldı.

    "UMARIM HEP BERABER MUTLU OLURUZ"
    'da 71 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."

    Nijeryalı oyuncu 'de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.



    TAKVİM DUYURMUŞTU
    Takvim.com.tr 26.01.2021 tarihli haberinde "Süper Lig'de Galatasaray formasıyla bir golü bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'ya Konyaspor talip oldu. 24 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı ekiple kiralık olarak anlaşmaya vardığı bildirildi." şeklinde transferin sinyalini vermişti.

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    Haberler Spor Takvim transferin sinyalini vermişti... Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika Konyaspor ile sözleşme imzaladı