Ara transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi hamlelerini yaparak taraftarlarını bir kez daha ayağa kaldıran Fenerbahçe durmuyor. Bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Napoli'den Nikola Maksimovic'e kancayı attı.