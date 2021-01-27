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    • 28.01.2021 00:46
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    Başkanı 'ndan açıklaması: Temasımız olmadı

    maçında , 'i Djaniny ve 'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından bordo-mavili kulübün başkanı , 'a özel açıklamalarda bulundu. ile ilgili sorulan soruya Ağaoğlu, "'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.

    Trabzonspor'dan Visca açıklaması

    Trabzonspor, TFF Süper Kupa Final maçında Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



    Dev maçın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.



    İşte Ahmet Ağaoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamalarda satır başları;

    "Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"



        "Beşiktaş, bizim maça 1 hafta dinlenerek çıkacak. Bu maçta en büyük endişem maçın uzamasaydı, Allah'tan oyuncularımız ona müsaade etmediler. Yorgunluk var"



        "Maç başlarken Göksel Gümüşdağ'a 'Teşekkür ederim, Visca'yı vermişsin' dedim. O da 'Hayırlı olsun, galiba almışsın' dedi. Başakşehir takımının oyuncuları için temasımız olmadı"
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        Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca açıklaması: Temasımız olmadı