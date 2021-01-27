Trabzonspor, TFF Süper Kupa Final maçında Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Dev maçın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamalarda satır başları;
"Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"