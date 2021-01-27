



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamalarda satır başları;



"Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"