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    • 28.01.2021 18:48
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    'ta şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı

    Son dakika haberi... 'ta şoku yaşanıyor.  Beşiktaş, 'in 22'nci haftasında oynanacak maçı için bugün gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlık geçiren ve antrenmanı tamamlayamayan 'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

    TÖRE SAKATLANDI
    Beşiktaş Kulübü Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

    TEDAVİSİNE BAŞLANDI
    Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesindeki açıklama şu şekilde:
    "Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Gökhan Töre şoku! Yıldız oyuncu sakatlandı