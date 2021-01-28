Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı

KIZLARININ İSMİ 'ADEL' OLDU

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, dün özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, kızlarına 'Adel' ismini verdi. Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre'yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.