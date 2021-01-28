Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! Babalık heyecanı yaşayan Gökhan Töre, Instagram'dan kızıyla ilk karesini takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturan Gökhan Töre ve Buket Töre kızlarına 'Adel' adını verdi. İşte Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ve eşinin kızlarıyla ilk kareleri...
KIZLARININ İSMİ 'ADEL' OLDU
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, dün özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, kızlarına 'Adel' ismini verdi. Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre'yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.