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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! Babalık heyecanı yaşayan Gökhan Töre, Instagram'dan kızıyla ilk karesini takipçileri ile paylaştı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturan Gökhan Töre ve Buket Töre kızlarına 'Adel' adını verdi. İşte Beşiktaş'ta top koşturan Gökhan Töre ve eşinin kızlarıyla ilk kareleri...

28.01.2021 11:44 - Son Güncelleme: 28.01.2021 11:44
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı. İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanan Töre, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce gizlice nikah masasına oturmuştu.

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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı

KIZLARININ İSMİ 'ADEL' OLDU

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, dün özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, kızlarına 'Adel' ismini verdi. Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre'yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı

ADEL TÖRE'NİN AİLESİYLE İLK FOTOĞRAFI

Gökhan Töre sosyal medya hesabından da ilk paylaşımını yaptı. Beşiktaşlı yıldız, Instagram'dan paylaştığı bu kareye, "Hayatımıza hoş geldin güzel kızım.." mesajını not düştü.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre kızlarını kucağına aldı! İşte ilk fotoğraflar ve Gökhan Töre'nin kızının adı