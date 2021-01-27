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    • Spor
    • 27.01.2021 Gazete
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    lu yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı

    Geçtiğimiz sezon 22 Haziran tarihinde oynanan 2-2 sona eren - maçının ardından iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşanmış ve bu gerginlikler sahaya da taşınmıştı. Bu olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra dün 26.01.2020 tarihinde Başsavcılığı tarafından olaya karıştığı iddia edilen Trabzonsporlu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    6 ay sonra suç duyurusu!

    Geçtiğimiz sezon 22 Haziran tarihinde oynanan 2-2 sona eren - maçının ardından iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşanmış ve bu gerginlikler sahaya da taşınmıştı. Bu olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra dün 26.01.2020 tarihinde Başsavcılığı tarafından olaya karıştığı iddia edilen Trabzonsporlu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    Başkan , Asbaşkan , Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi , ifadelerini vermek için karakola davet edildi.

    MAÇA GİTMEYEN YÖNETİCİYE SORUŞTURMA
    Bu arada maça gitmeyen yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin'e de olaylara karıştırdığı gerekçesiyle soruşturma açılması dikkat çekti.

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    Haberler Spor Trabzonsporlu yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı