Geçtiğimiz sezon 22 Haziran tarihinde oynanan 2-2 sona eren Alanyaspor-Trabzonspor maçının ardından iki takımın yöneticileri arasında gerginlik yaşanmış ve bu gerginlikler sahaya da taşınmıştı. Bu olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra dün 26.01.2020 tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya karıştığı iddia edilen Trabzonsporlu yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, ifadelerini vermek için karakola davet edildi.

MAÇA GİTMEYEN YÖNETİCİYE SORUŞTURMA

Bu arada maça gitmeyen yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin'e de olaylara karıştırdığı gerekçesiyle soruşturma açılması dikkat çekti.