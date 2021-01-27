



SADECE 137 DAKİKA SÜRE ALDI

Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan 150 bin euro bonservis ile takıma kazandırdığı 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3'ü Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 137 dakika süre aldı.