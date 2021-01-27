Beşiktaş, Atakan Üner'in Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcularımızdan Hüseyin Atakan Üner'in 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Hüseyin Atakan Üner'e Ümraniyespor'da başarılar dileriz.
SADECE 137 DAKİKA SÜRE ALDI
Siyah beyazlıların sezon başında Altınordu'dan 150 bin euro bonservis ile takıma kazandırdığı 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3'ü Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıktı. Bu maçlarda toplamda 137 dakika süre aldı.