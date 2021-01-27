



MAAŞININ BİR KISMINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Dirar'ın bu sezonun kalan kısmı için maaşının bir kısmının Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği de gelen bilgiler arasında.