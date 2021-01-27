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    • 27.01.2021 17:31
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    ’de flaş ayrılık!  Dirar, Büyükşehir Belediye ile anlaşma sağlandı

    ’de kadro dışı olan Dirar, bir süredir kendisini isteyen ekibi Büyükşehir Belediye ile anlaşma sağladı. Faslı oyuncunun yeni kulübüne kısa süre içinde imza atması bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’de ayrılık! Anlaşma sağlandı

    Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takıma veda ediyor…



    Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Faslı futbolcunun bir süredir kendisini isteyen Süper Lig ekibi Erzurumspor'a "Evet" dediği öğrenildi.



    BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
    Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan vatandaşı Aatif Chahechouhe'nun da Erzurumspor'a imza atması sebebiyle Mavi-Beyazlı kulübe transfer olmaya ikna olan Dirar'ın birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.



        MAAŞININ BİR KISMINI FENERBAHÇE ÖDEYECEK
        Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Dirar'ın bu sezonun kalan kısmı için maaşının bir kısmının Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği de gelen bilgiler arasında.



        KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
        Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan transfer edilen Nabil Dirar, bu sezon başında teknik heyet ve yönetimin ortak kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Nabil Dirar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşma sağlandı