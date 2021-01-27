Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takıma veda ediyor…
Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Faslı futbolcunun bir süredir kendisini isteyen Süper Lig ekibi Erzurumspor'a "Evet" dediği öğrenildi.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan vatandaşı Aatif Chahechouhe'nun da Erzurumspor'a imza atması sebebiyle Mavi-Beyazlı kulübe transfer olmaya ikna olan Dirar'ın birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.