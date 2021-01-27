Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Havalimanında FB TV'ye konuşan genç oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamanın önemli bir şans olduğunu belirten Osayi, "Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanacağım" ifadesini kullandı.
BASKI ALTINDA OYNAMAYI SEVERİM
Taraftarların sosyal medyadan kendisine destek verdiğini söyleyen Osayi, "Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim" dedi.