Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamanın önemli bir şans olduğunu belirten Osayi, "Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanacağım" ifadesini kullandı.