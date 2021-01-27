Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’a gelen ight Osayi-Samuel'den bomba açıklama: Kariyerimin meydan okuması

    'nin QPR'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu oyuncusu ight Osayi-Samuel, 'a geldi. Havalimanında 'ye konuşan genç oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    İstanbul’a gelen Osayi

    Fenerbahçe'nin QPR'dan transfer ettiği 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Havalimanında FB TV'ye konuşan genç oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

    Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamanın önemli bir şans olduğunu belirten Osayi, "Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanacağım" ifadesini kullandı.

    BASKI ALTINDA OYNAMAYI SEVERİM
    Taraftarların sosyal medyadan kendisine destek verdiğini söyleyen Osayi, "Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor İstanbul’a gelen Bright Osayi-Samuel'den bomba açıklama: Kariyerimin meydan okuması