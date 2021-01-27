GEDSON FERNANDES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Gedson Carvalho Fernandes olan yıldız futbolcu, Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Portekiz'e göçen Gedson, futbola Benfica'da başladı. Bonservisi Benfica'da olan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu şu sıralar Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyiyor. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.