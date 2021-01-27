Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.01.2021 09:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 09:51
    ABONE OL

    'da sesleri! Çalışmalar hızlandı

    Transfer döneminin bitimine birkaç gün kala için flaş bir iddia ortaya atıldı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan ile ilgili gelişmeler Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

    Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı

    Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray atağa kalktı. İrcan Can Kahveci transferinde bonservis engeline takılan Galatasaray'ın bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes'e kanca attığı iddia edildi.

    Şu sıralar Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu gelişme de Galatasaray'ın transferdeki elini güçlendiriyor.

    GEDSON FERNANDES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
    Tam adı Gedson Carvalho Fernandes olan yıldız futbolcu, Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Portekiz'e göçen Gedson, futbola Benfica'da başladı. Bonservisi Benfica'da olan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu şu sıralar Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyiyor. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.

        Benfica'nın altyaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen Gedson, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2018/2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

        Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Londra ekibinin 50 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Gedson, skora katkı yapamadı.

        Profesyonel kariyerinde 123 maça çıkan genç yetenek, 8 gol attı. Gedson, Portekiz A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.

        Gedson Fernades, 2016 yılında Portekiz'in kazandığı 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda da kadronun en önemli parçalarından birisiydi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray'da Gedson Fernandes sesleri! Çalışmalar hızlandı