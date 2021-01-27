Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    Fener filede galip (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes’ı 3-0 yendi. Fenerbahçe, rakibi ile bugün 2. maçına çıkacak. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Fener filede galip

    Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi. Fenerbahçe, rakibi ile bugün 2. maçına çıkacak

    SİVAS BOLASİE'Yİ İSTİYOR
    Sivasspor, Premier Lig ekiplerinden Everton formasını giyen Yannick Bolasie ile ilgileniyor. Rıza Çalımbay da görüşmeleri doğrularken, pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

    MOHAMED MENEMEN'DE
    TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti. Son olarak ABD'de Greenville takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 6 aylık sözleşme imzalandı.

        MUSLERA VARSA YENİLGİ YOK!
        Sakatlığı         geçen ve yeniden Galatasaray kalesine dönen Muslera'nın önemi istatistiklere yansıdı. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin 90 dakika sahada kaldığı son 13 lig maçında hiç yenilgi almadı. Cimbom bu maçların 11'ini kazandı.

        MARSİLYA'DAN FLAŞ ATAK
        İrfan Can Kahveci için "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi" tartışmaları yaşanırken önceki gece Fransa'dan çok flaş bir hamle geldi. Marsilya, milli futbolcumuza talip oldu ve Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli yönetimin Fransız kulübünden 15 milyon Euro istediği öğrenildi. Marsilya ile pazarlıklarını sürdüren Başakşehir'in yarın da Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşeceği ve ardından transfer konusunda kesin kararın verileceği öğrenildi.

        İKİ TRANSFERİN LİSANSI ÇIKARILDI
        Önceki gün resmi sözleşme imzalayan Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansları çıktı. İki futbolcu G.Antep maçında oynayabilecek.

            7 BELA FENERBAHÇE
            Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 22. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 82-75 yenerek üst üste 7. maçını kazandı. Sarı- lacivertli takım, organizasyondaki 12. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Temislcimizde Vesely 18 sayıyla yıldızlaştı.

            A.EFES FARKLI KAZANDI
            THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 mağlup etti. Euroleague'de bu sezonki 12. galibiyetini aldı.

            BARÇA BİLE KISKANDI
            Kayseri             maçında ortaya konan futbol taraftarların büyük beğeni kazandı. 629 isabetli pas ve yüzde 89 pas yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe için taraftarlar sosyal medyada övgü dolu sözler sarfetti. Sosyal medyada "Bu nasıl paslaşma. Barcelona bile kıskandı", "Mesut Özil oynamadan takıma dokunmuş" gibi ifadeler kullanıldı.

                BİR STOPERDEN ÇOK DAHA FAZLASI
                Pazartesi gecesi çubuklu forma ile ilk maçına çıkan Attila Szalai, 93 kez topla buluştu ve yüzde 88.8 isabetli pas yüzdesi yakaladı. İlk 2 golde de önemli payı olan Macar stoper gelecek için herkesi heyecanlandırdı.

                KASIMPAŞA LENS'İ İSTİYOR
                Beşiktaş'ta listeye adı yazılmadığı için forma giyemeyen Jeremain Lens'i Kasımpaşa istiyor. 33 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmeler devam ediyor.

                ATAKAN ÜNER ÜMRANİYE'YE KİRALADI
                Beşiktaş, genç oyuncularından Kartal Yılmaz'ın ardandan Atakan Üner'i de Ümraniyespor'a kiraladı. Bu sezon 4 maçta forma giyen Atakan Üner, 1 asistlik katkı sağladı.

                    BİYONİK ADAM LUİZ GUSTAVO
                    Süper Lig'de son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan F.Bahçe'de Gustavo bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Gustavo, kupada kazanılan Kayseri maçında da 90 dakika oynadı, performansıyla parmak ısırttı.

                    ÖMER ALİ'YE DUYGUSAL VEDA
                    Konyaspor, kaptanı Ömer Ali Şahiner'in ayrılışını ve takım çalışanları ile vedalaşmasını duygusal bir klip ile duyurdu. Ömer Ali Şahiner de duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

                    CEYLAN DEVRİ BİTTİ!
                    Adanaspor, teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırdı. Açıklamada "Yunus hocamıza verdiği emekler için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

                        AKHİSAR'A 4 TAKVİYE
                        Akhisarspor, Gaziantep'ten Mehmet Salih Yiğit'le 4,5 yıllık, Bayrampaşa'dan Kemal Cingirt'le 1,5 yıllık ve Karagümrük'te forma giyen Nijeryalı Raheem Lawal'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

                        YUNUS MALLI İLE 3. KEZ
                        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota yeniden Yunus Mallı'ya döndü. Bordo-Mavililer daha önce iki kez görüşüp anlaşamadığı gurbetçi futbolcu ile yeniden masaya oturma kararı aldı. Yöhetimin Yunus'a yıllık 800 bin Euro civarında bir ücret önereceği ve bonuslarla birlikte rakamın 1 milyon Euro'ya geleceği öğrenildi.

                        EKUBAN'IN GÖZÜ SÜPER KUPA'DA
                        Trabzonspor'un Süper Kupa'yı en son 10 yıl önce kazandığını söyleyen Ekuban, "Süper Kupa müzemizde sadece 1 tane. Tek kalmamalı. Bu yüzden Başakşehir'i yenmeliyiz" dedi.

                            CENK TOSUN'A CSKA KANCASI
                            Everton'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı düşünen Cenk Tosun'a Rusya'dan talip çıktı. CSKA Moskova'nın milli futbolcumuzun transferi için düğmeye bastığı belirtildi. Rus basını. CSKA'nın Cenk'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini ancak yıldız futbolcunun Rusya Ligi'ne gitme konusunda çekinceler yaşadığı vurgulandı.
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Haberler Spor Fener filede galip (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)