Fener filede galip (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi. Fenerbahçe, rakibi ile bugün 2. maçına çıkacak
SİVAS BOLASİE'Yİ İSTİYOR
Sivasspor, Premier Lig ekiplerinden Everton formasını giyen Yannick Bolasie ile ilgileniyor. Rıza Çalımbay da görüşmeleri doğrularken, pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
MOHAMED MENEMEN'DE
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Somalili Omar Mohamed'i kadrosuna dahil etti. Son olarak ABD'de Greenville takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 6 aylık sözleşme imzalandı.