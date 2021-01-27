Fener filede galip (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

MARSİLYA'DAN FLAŞ ATAK

İrfan Can Kahveci için "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi" tartışmaları yaşanırken önceki gece Fransa'dan çok flaş bir hamle geldi. Marsilya, milli futbolcumuza talip oldu ve Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertli yönetimin Fransız kulübünden 15 milyon Euro istediği öğrenildi. Marsilya ile pazarlıklarını sürdüren Başakşehir'in yarın da Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşeceği ve ardından transfer konusunda kesin kararın verileceği öğrenildi.