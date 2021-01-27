Başakşehir - Trabzonspor arasındaki Süper Kupa kapışması A Spor'da! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri

MORAL ARIYOR

Geçen sezon kazandığı Süper Lig'de bu yıl büyük hayal kırıklığı yaşayan Başakşehir, Süper Kupa'da moral arıyor. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Süper Lig'de 20 haftada sadece 24 puan toplayarak 15. sırada yer alan Başakşehir, kupayı müzesine götürerek tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez final oynayan Başakşehir, tarihinde ikinci kez bir kupa finali maçına çıkıyor.