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    • 27.01.2021 11:31
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    THY Euroleague'de - maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi! Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman?

    Basketbol 'nde perşembe günü oynanması planlanan - maçı ertelendi. Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle başka bir tarihte oynanacak. Bu gelişmenin ardından müsabakanın yeni tarihi merak konusu oldu. Peki, Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman?

    Euroleague'de Maccabi - Anadolu Efes maçı ertelendi

    Basketbol 'nde perşembe günü oynanması planlanan - maçı ertelendi. Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

    Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

    THY Avrupa Ligi yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek. Alınan bilgilere göre Yunanistan da İsrail uçuşlarına hava sahasını kapadı ve Maccabi için şu anda süreç belirsiz...

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    Haberler Spor THY Euroleague'de Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi! Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ne zaman?