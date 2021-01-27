Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Kupa finali ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 14. kez düzenlenen Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluk için mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Peki Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman? İşte yanıtı!
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından şifresiz canlı izlenebilecek.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynayacak
Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele edecek.
Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.
Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü.
- En fazla Galatasaray kazandı
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
- İlk maçlar Almanya'da oynandı
Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.
Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.