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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    Sokratis ’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekibi Arsenal’den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin takımına transfer oldu. Sokratis, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Sokratis Olympiakos’ta

    İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu. Sokratis, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    HEDEFİMİZ ZİRVE
    Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

    RASHANİ ERZURUM'DA
    BB Erzurumspor, 27 yaşındaki Elba Rashani'yi kadrosuna kattı... Kosova Milli Takımı'nda oynayan kanat oyuncusu, son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK'de forma giydi.

        HULK OLMAZSA KOİTA GELECEK
        Beşiktaş golcü transferi için Brezilyalı yıldız Hulk ile temas halinde. Siyah-Beyazlılar Hulk'u ikna edemezse Kasımpaşa'da kadro dışı kalan Koita'ya imza attıracak. Tecrübeli oyuncu da Beşiktaş'ta oynamaya can atıyor.

        ABOUBAKAR&LARİN İKİLİSİ 7 TAKIMI GERİDE BIRAKTI!
        Süper         Lig'in ilk yarısında 44 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, ligin en iyi hücum ikilisine sahip. Aboubakar-Larin ikilisi attığı 23 golle, ligdeki 7 takımdan daha fazla skor üretti.

        BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ ZİYARET
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Slovakya ekibi Senica'nın kulüp başkanı Oldrich Duda, yöneticiler ve takım kaptanı Juraj Piroska'yı ağırladı.

            SERGEN YALÇIN İLE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORLAR
            Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın ile evinde tüm kulvarlardaki son 10 maçını kazanarak, Vodafone Park'taki en uzun galibiyet serisine imza attı.

            GOL DÜELLOSU ALANYA'NIN
            Alanyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti. Konuk ekip 3 ve 28. dakikalarda Paintsil'le 2-0'ı yakaladı. 37'de Salih ve 54'te Bakasesat ile Alanya eşitliği, 62'de ise 3-2'yi buldu. 65'te Fatih kendi ağlarını sarstı: 3-3. Moubandje maçın sonucunu tayin etti: 4-3.

            KASIMPAŞA ERKEN BİTİRDİ
            Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Sivasspor'u 2-0 yendi. İstanbul ekibi ilk 17 dakikada bulduğu gollerle sonuca gitti. Paşa'nın galibiyet golleri Hajradinovic ve Aytaç'tan geldi. Sivasspor İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

                İSTANBUL'DAN ZEYBEK DANSI!
                TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü 45+3'te Uygar Mert Zeybek kaydetti. İstanbulspor bu galibiyetle lideri takibini sürdürdü. İstanbulspor lider Giresun'un 1 puan gerisinde.

                İZMİR DERBİSİ MENEMEN'İN
                Play-off mücadelesi veren Altınordu, İzmir derbisinde Menemen'e sahasında 4-2 kaybetti. Memenen bu sonuçla ligde kalma yolunda savaşına devam etti.

                FEGHOULI İÇİN GERGİN BEKLEYİŞ
                Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında Sofiane Feghouli'nun sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma olduğunu açıkladı. Kesin sonuç bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

                    ONYEKURU VE HALİL TAMAM
                    Cimbom Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Onyekuru için Monaco'ya kiralama ücreti olarak 650 bin Euro ödenecek. Halil ise İngiliz kulübü Brentford'tan 6 aylığına bedelsiz kiralandı.

                    CİMBOM'DAN BUĞRA HAMLESİ
                    Genç ve yerli oyuncu arayışlarını sürdüren G.Saray, Eskişehir'dan Buğra Çağlıyan'a talip oldu. 16 yaşındaki orta alan oyuncusunu Beşiktaş da istiyor.

                    ÖMER ALİ ŞAHİNER ARTIK BAŞAKŞEHİR'DE
                    Ligde sıkıntılı günler yaşayan Başakşehir ara transferdeki 2. hamlesini yaptı. Turuncu-Lacivertliler, Junior Fernandes'in ardından Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner'i kadrosuna kattı. Başakşehir 3.5 yıllığına anlaştığı tecrübeli yıldızın bonservisi için 1.2 milyon Euro ödeyecek.

                        G.BİRLİĞİ SIRP YILDIZ SPİRİDONOVİC'İ BİTİRDİ
                        Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Kızılyıldız'dan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti. Sırp oyuncu G.Birliği'nde 6 ay kiralık olarak oynayacak.

                        LAMPARD VEDA ETTİ TUCHEL İMZALAYACAK
                        Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Lampard ile yollarını ayırdı. Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı belirtildi. Chelsea, Thomas Tuchel'i takımın başına getirecek.

                        SÜPER KUPA MAÇI UĞURLU'NUN
                        Yarın Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. MHK zorlu müdeceledi Yaşar Kemal Uğurlu'yu görevlendirdi.

                            MEHMET ÖZCAN YİNE GÜNDEMDE
                            Fırtına, Mehmet Özcan için yeniden harekete geçti. Eskişehir'in borçları nedeniyle genç oyuncuyu Trabzon'a vermeye sıcak baktığı öğrenildi.

                            PEREİA'YA VEDA EDİLDİ
                            Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Joao Pereira'nın sözleşmesi fesh edildi. Portekizli yıldıza alacakları taksitle ödenecek. Trabzon yönetimi 3.5 yıl Bordo-Mavili formayı giyen Pereira'ya plaket verdi.
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