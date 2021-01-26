GOL DÜELLOSU ALANYA'NIN

Alanyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti. Konuk ekip 3 ve 28. dakikalarda Paintsil'le 2-0'ı yakaladı. 37'de Salih ve 54'te Bakasesat ile Alanya eşitliği, 62'de ise 3-2'yi buldu. 65'te Fatih kendi ağlarını sarstı: 3-3. Moubandje maçın sonucunu tayin etti: 4-3.