İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu. Sokratis, 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
HEDEFİMİZ ZİRVE
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.
RASHANİ ERZURUM'DA
BB Erzurumspor, 27 yaşındaki Elba Rashani'yi kadrosuna kattı... Kosova Milli Takımı'nda oynayan kanat oyuncusu, son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK'de forma giydi.