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    • 25.01.2021 23:41
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    'de ’tan ’a net mesaj: Ya takımdan gidersin ya da...

    Son dakika haberi... Transfer hamlelerini peş peşe yapan transferi ile gündemi salladı. Gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken , takımdan gönderimesi beklenen ’a net bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bulut'tan Lemos'a net mesaj

    Transfer hamlelerini peş peşe yapan Fenerbahçe Mesut Özil transferi ile gündemi salladı.

    BULUT'TAN FLAŞ HAMLE
    Gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken Erol Bulut'tan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederken Teknik Direktör Erol Bulut, takımdan gönderilmek istenilen Mauricio Lemos'a net bir mesaj gönderdi.

    İLK 11'DE YER VERMEDİ
    Sivasspor'un kendisine yaptığı teklife olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Lemos, Kayseri karşısında Tisserand'ın sakatlığına rağmen ilk 11'de şans bulamadı.

        Tisserand'ın yerine stoperde Serdar Aziz'in yanında takımla kısa süredir çalışan Attila Szalai'ye şans tanıyan Erol Bulut, Lemos'u takımda düşünmediğini Uruguaylı stopere bir kez daha gösterdi.

        SÜRE ALMA ŞANSIN YOK
        Lemos'u Kayseri karşısında kulübede bekleten Bulut, 25 yaşındaki stopere, "Takımdan gitmezsen süre alma şansın yok" mesajını net bir şekilde verdi.

        Kayseri maçında şans bulamayan ve kulübeye mahkum olan Lemos'un bu gelişme üzerine kendisine gelen tekliflere vereceği yanıt büyük merak konusu oldu.

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