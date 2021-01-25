SÜRE ALMA ŞANSIN YOK

Lemos'u Kayseri karşısında kulübede bekleten Bulut, 25 yaşındaki stopere, "Takımdan gitmezsen süre alma şansın yok" mesajını net bir şekilde verdi.

Kayseri maçında şans bulamayan ve kulübeye mahkum olan Lemos'un bu gelişme üzerine kendisine gelen tekliflere vereceği yanıt büyük merak konusu oldu.