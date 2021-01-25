Transfer hamlelerini peş peşe yapan Fenerbahçe Mesut Özil transferi ile gündemi salladı.
BULUT'TAN FLAŞ HAMLE
Gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken Erol Bulut'tan flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederken Teknik Direktör Erol Bulut, takımdan gönderilmek istenilen Mauricio Lemos'a net bir mesaj gönderdi.
İLK 11'DE YER VERMEDİ
Sivasspor'un kendisine yaptığı teklife olumlu yanıt vermeyen ve Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Lemos, Kayseri karşısında Tisserand'ın sakatlığına rağmen ilk 11'de şans bulamadı.