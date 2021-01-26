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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    Ljajic’teki değişimin sırrı yeni sevgilisi: Z ona yaradı

    'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.

    Aşk dopingi

    Beşiktaş'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.

    GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ
    Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi. Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel birn uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor.

    219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI
    20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.
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    Haberler Spor Ljajic’teki değişimin sırrı yeni sevgilisi: Zubejda Buba Beckovic ona yaradı