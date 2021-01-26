219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.