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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    transferinde devreye girdi! Büyük savaşın fitilini ateşledi

    Ara transferin bitimine kısa bir süre kala bahçe ve arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. ’un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kahveci’ye resmen talip olan Fener, ’den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.

    İrfan Can kapışması

    Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'ye resmen talip olan Fener, Başakşehir'den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.

    CUMA GÜNÜ BİR TALEP GELDİ!


    Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe'den cuma günü bir talep geldi. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Galatasaray'la pazarlıklarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

        CİMBOM YENİ HAMLE YAPAR MI?
        Alınan bilgilere göre Fener, İrfan Can için bir miktar paranın yanı sıra Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i önerecek. Galatasaray'ın transferde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
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        Haberler Spor Kanarya İrfan Can transferinde devreye girdi! Büyük savaşın fitilini ateşledi