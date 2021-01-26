CİMBOM YENİ HAMLE YAPAR MI?

Alınan bilgilere göre Fener, İrfan Can için bir miktar paranın yanı sıra Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i önerecek. Galatasaray'ın transferde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.