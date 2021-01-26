Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında savaş baltaları yeniden ortaya çıktı. Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'ye resmen talip olan Fener, Başakşehir'den randevu talep etti. Sarı- Lacivertililer perşembe günü resmi teklifi yapmaya hazırlanıyor.
CUMA GÜNÜ BİR TALEP GELDİ!
Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, "Fenerbahçe'den cuma günü bir talep geldi. Önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız. Galatasaray'la pazarlıklarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.