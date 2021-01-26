Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.01.2021 00:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 00:16
    ABONE OL

    'ın eski yıldızı ’ya imza atıyor

    ’nın anlaşmaya vardığı 36 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu 'in bugün lacivert-beyazlı takımla 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    Tosic Kasımpaşa’ya imza atıyor

    Transfer döneminin bitimine günler kala da transferlerini devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce 'de ve forması giymiş olan Sırp futbolcu 'i renklerine bağladı.

    RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
    Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen Tosic, bugün Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılması bekleniyor.

    41 MAÇTA 6 GOL
    Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 3 sezon forma giydiği Guangzhou'da 41 resmi müsabakada forma giyerken 6 gol kaydetmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic Kasımpaşa’ya imza atıyor