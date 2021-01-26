Transfer döneminin bitimine günler kala Kasımpaşa da transferlerini devam ettiriyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Gençlerbirliği forması giymiş olan Sırp futbolcu Dusko Tosic'i renklerine bağladı.





RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Tosic, bugün Kasımpaşa ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılması bekleniyor.



41 MAÇTA 6 GOL

Deneyimli savunma oyuncusu, son olarak 3 sezon forma giydiği Guangzhou'da 41 resmi müsabakada forma giyerken 6 gol kaydetmişti.