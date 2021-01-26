Süper Lig'in ilk yarısını dün geceki Kayseri galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe hem aldığı galibiyetle hem de rahat ve iyi futboluyla gelecek için taraftarlarına umut verdi. Lider Beşiktaş'ın sadece 2 puan geriisinde olan Sarı- Lacivertliler, liderlik koltuğu için ezeli rakibinin hata yapmasını bekliyor.
FENER KADIKÖY'DE AFFETMİYOR
Ligde son 7 maçta 6. galibiyetine imza atan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-Lacivertliler dün gece ciddi bir rekora da imza atmayı başardılar.
629 BAŞARILI PASLA SEZON REKORU
Kayseri önünde 629 başarılı pas yapan Fenerbahçe, bu sezonki rekorunu kırdı. Son maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Kayseri'ye de 90 dakika boyunca ciddi bir pozisyon vermedi.