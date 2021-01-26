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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    bahçe’nin nefesi 'ın ensesinde

    ’in ilk yarısını dün geceki galibiyetiyle tamamlayan bahçe hem aldığı galibiyetle hem de rahat ve iyi futboluyla gelecek için taraftarlarına umut verdi. Lider ’ın sadece 2 puan geriisinde olan Sarı- Lacivertliler, liderlik koltuğu için ezeli rakibinin hata yapmasını bekliyor.

    Amansız takip

    Süper Lig'in ilk yarısını dün geceki Kayseri galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe hem aldığı galibiyetle hem de rahat ve iyi futboluyla gelecek için taraftarlarına umut verdi. Lider Beşiktaş'ın sadece 2 puan geriisinde olan Sarı- Lacivertliler, liderlik koltuğu için ezeli rakibinin hata yapmasını bekliyor.

    FENER KADIKÖY'DE AFFETMİYOR
    Ligde son 7 maçta 6. galibiyetine imza atan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı-Lacivertliler dün gece ciddi bir rekora da imza atmayı başardılar.

    629 BAŞARILI PASLA SEZON REKORU
    Kayseri önünde 629 başarılı pas yapan Fenerbahçe, bu sezonki rekorunu kırdı. Son maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Kayseri'ye de 90 dakika boyunca ciddi bir pozisyon vermedi.

        SAMATTA EVİNDE GOLLERİ SIRALIYOR
        Dün gece ligdeki 4. golünü atan Samatta bu gollerin tamamını Kadıköy'de attı. Sakatlığını atlattıktan sonra her maç biraz daha iyi oynayan Tanzanyalı golcü, karşlılaşmanın son bölümünde sahayı alkışlarla terketti.

        PELKAS'TAN 5. ASİST GELDİ
        Kayseri maçı öncesinde Süper Lig'de 4 gol ve 4 asisti olan Dimitris Pelkas, Mame Thiam'ın attığı maçın açılış golünde harika bir asiste imza attı. Yunan futbolcu bu golün hemen ardından altıpastan çok net bir pozisyonu gole çeviremedi. Pelkas'ın, maç boyunca istekli ve hırslı görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

        TOLGA 7 MAÇ SONRA KADRODA
        Bu sezon 2. kez uzun sürekli sakatlık geçiren Tolga Ciğerci tedavisinin ardından 7 maç sonra kadroda yer aldı.

            SZALAI FIRTINASI!
            Sezon başından bu yana savunmanın göbeğindeki sorunu tam olarak çözemeyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber dün gece geldi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai dün gece çubuklu forma ile ilk maçını Kayserispor'a karşı oynadı ve tam puan aldı. Hem yerden hem de havadan Kayserili oyuncuya geçit vermeyen Macar stoper topu oyuna sokarken de başarılıydı. Szalai maç sonunda, "Benim için güzel bir başlangıç oldu" dedi

            DERBİ İÇİN AÇIK KAPI
            Kayseri galibiyetinin ardından Erol Bulut, İyi futbol oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulut, Mesut Özil'in 6 Şubat'taki G.Saray maçına yetişip yetişmeyeceği ile ilgili soruya ise, "Bekleyin" diyerek derbide Mesut'un oynaması adına açık kapı bıraktı.

            FENERBAHÇE 5 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI
            Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.
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