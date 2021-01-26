SZALAI FIRTINASI!

Sezon başından bu yana savunmanın göbeğindeki sorunu tam olarak çözemeyen Fenerbahçe'ye müjdeli haber dün gece geldi! Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai dün gece çubuklu forma ile ilk maçını Kayserispor'a karşı oynadı ve tam puan aldı. Hem yerden hem de havadan Kayserili oyuncuya geçit vermeyen Macar stoper topu oyuna sokarken de başarılıydı. Szalai maç sonunda, "Benim için güzel bir başlangıç oldu" dedi