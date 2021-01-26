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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    eski öğrencisini istiyor: Trabzon'dan Visca bombası

    'un transfer çalışmalarında ofansif orta saha ve forvet takviyesine yönelirken, teknik direktör 'nın eski öğrencisi 'yı istemesi gündemi değiştirdi. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede Boşnak yıldızın transferini istediği öğrenildi. - Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

    Trabzon'dan Visca bombası

    Trabzonspor'un transfer çalışmalarında ofansif orta saha ve forvet takviyesine yönelirken, teknik direktör 'nın eski öğrencisi 'yı istemesi gündemi değiştirdi. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede Boşnak yıldızın transferini istediği öğrenildi. - Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

    Bu arada son dönemde takımda bazı sıkıntılar yaşayan Edin Visca'nın da 'a gelme fikrine oldukça sıcak baktığı da ifade edildi. YUNUS EMRE SEL

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    Haberler Spor Abdullah Avcı eski öğrencisini istiyor: Trabzon'dan Visca bombası