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    • Spor
    • 25.01.2021 Gazete
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    İngiliz yıldız için 650 bin Euro’ya kadar çıktı: Rose'u bekliyor

    , 'nin transferinde önemli bir adım daha attı. Bordo-Mavililer daha önce yarım sezon için 500 bin Euro önerdiği oyuncuyu ikna için rakamı biraz daha artırırken, kulübünden bedelsiz çıkışı için de önemli mesafe kat edildi. 500 bin Euro'luk teklifi 650 bin Euro'ya çıkardı. Çok sayıda teklif alan oyuncunun Trabzonspor'un kendisini istemesi sonucunda bu teklifi düşünme kararı aldığı öğrenildi.

    Fırtına Rose'u bekliyor

    Trabzonspor, 'nin transferinde önemli bir adım daha attı. Bordo-Mavililer daha önce yarım sezon için 500 bin Euro önerdiği oyuncuyu ikna için rakamı biraz daha artırırken, kulübünden bedelsiz çıkışı için de önemli mesafe kat edildi.

    500 bin Euro'luk teklifi 650 bin Euro'ya çıkardı. Çok sayıda teklif alan oyuncunun 'un kendisini istemesi sonucunda bu teklifi düşünme kararı aldığı öğrenildi.

    Yönetimin oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ve anlaşmayı kabul etmesi durumunda da gelecek yıl için 1 milyon 250 bin Euro alacağı ifade edildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor İngiliz yıldız için 650 bin Euro’ya kadar çıktı: Fırtına Rose'u bekliyor