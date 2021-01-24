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    • 24.01.2021 23:59
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    'da uçak kazası: kulübü başkanı ve 4 futbolcusu öldü

    'da meydana gelen uçak kazası futbol dünyasını yasa boğdu. Kazada Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden 'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

    AA
    Futbol dünyasını yasa boğan kaza

    'da meydana gelen uçak kazası futbol dünyasını yasa boğdu.

    'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

    KAZADA 6 KİŞİ ÖLDÜ
    Palmas Futebol e Regatas kulübünden yapılan açıklamaya göre, kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, yarın yapılacak maç için şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

    Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor." ifadelerine yer verildi.

    ÖLENLERİN İSİMLERİ
    Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı (32) ile futbolcular (23), (28), (27) ve (23) hayatını kaybetti.

    Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Spor Brezilya'da uçak kazası: Palmas Futebol e Regatas kulübü başkanı ve 4 futbolcusu öldü