Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin büyük bir transfer olduğunu söyleyen Özdemir, "Mesut'a siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu, bu kadar yetenekli bir futbolcu uzun süre futboldan uzaklaştırıldı" dedi.
ALDIĞINIZ HER KARAR BİR TARAFI ÜZÜYOR
TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu.
Ama bunları düzene koyduğumuzu düşünüyorum. Milli takımlarla ilgili de bu dönem önemli başarılarımız oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, genç ve yetenekli bir takımımız var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. 'Keşke' bana göre bir ifade değil. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırım.