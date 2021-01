KADINLARIMIZ İŞ HAYATININ HER ALANINDA DAHA ÇOK YER ALMALI

Kadına şiddetin her zaman karşısındayım. Ben her zaman okuyan, üreten kadınların destekçisiyim. Kadınlarımız iş hayatının her alanında daha fazla yer almalı. Ülkemizde bu açıdan kadınlarımızın daha aktif görevlere gelmesini umut ediyorum. Kızımın da iş hayatında aktif rol almasını hep destekledim. Daha çok kadınımız okusun, çalışsın ve üretsin istiyorum.