ALDIĞINIZ HER KARAR BİR TARAFI ÜZÜYOR

TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu.