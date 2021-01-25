Mesut Özil maaşı ne kadar olacak? Fenerbahçe'nin transferi Mesut Özil sözleşme detayları! Mesut Özil KAP

MESUT ÖZİL MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile ilgili KAP bildirimi yaptı. Sarı-lacivertliler böylelikle yıldız futbolcuya ne kadar ücret ödeneceğini duyurmuş oldu.

Kanarya bu sezon için Mesut Özil'e maaş ödemeyecek. Yıldız futbolcu gelecek üç yıl sezon başına 3 milyon Euro kazanacak. Toplamda 550 bin Euro imza parası verilecek Mesut Özil için Arsenal'e ise herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.