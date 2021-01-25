Mesut Özil maaşı ne kadar olacak? Fenerbahçe'nin transferi Mesut Özil sözleşme detayları! Mesut Özil KAP

Mesut Özil maaşı ne kadar olacak? Mesut Özil KAP bildirimi açıklandı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil sözleşme detayları açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden KAP bildirimi geldi ve Mesut Özil maaşı belli oldu.
MESUT ÖZİL MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ile ilgili KAP bildirimi yaptı. Sarı-lacivertliler böylelikle yıldız futbolcuya ne kadar ücret ödeneceğini duyurmuş oldu.
Kanarya bu sezon için Mesut Özil'e maaş ödemeyecek. Yıldız futbolcu gelecek üç yıl sezon başına 3 milyon Euro kazanacak. Toplamda 550 bin Euro imza parası verilecek Mesut Özil için Arsenal'e ise herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.
MESUT ÖZİL KURA TÖRENİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesini fesheden deneyimli yıldız, koronavirüsü kuralları çerçevesinde karantinaya alınmıştı. Karantina süresinin dolmasının ardından Alman futbolcu, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için salı veya çarşamba günü imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Koç, Özil'in ilk koronavirüs testinin negatif çıktığını ifade ederken, "Bir aksilik olmazsa Mesut Özil'a salı ya da çarşamba günü imza töreni yapmayı planlıyoruz. Mesut Özil için ilk koronavirüs testi negatif çıktı" ifadelerini kullandı.