Mesut Özil imza töreni ne zaman saat kaçta? Mesut Özil Fenerbahçe forması ne kadar?

Mesut Özil imza töreni ne zaman saat kaçta? Mesut Özil forması şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Yıldız futbolcunun forması kadar imza töreni de çok konuşulacak. Sarı lacivertli taraftarlar Mesut Özil imza töreni ne zaman sorusuna şimdiden yanıt arıyor. Peki Mesut Özil forması ne kadar?
MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yıldız futbolcunun imza töreniyle ilgili kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere'nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır.
MESUT ÖZİL FORMASI NE KADAR?
Fenerium'dan Mesut Özil'in formasına anında ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu çubuklu maç formasını arkasına Mesut Özil ve numarasını yazdırarak toplamda 315 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.
FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ
Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.