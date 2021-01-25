Mesut Özil imza töreni ne zaman saat kaçta? Mesut Özil Fenerbahçe forması ne kadar?

MESUT ÖZİL FORMASI NE KADAR?

Fenerium'dan Mesut Özil'in formasına anında ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu çubuklu maç formasını arkasına Mesut Özil ve numarasını yazdırarak toplamda 315 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.

FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.